Auf Streife
Folge 49: Gefährlicher Autokauf
44 Min.Ab 12
Ein 17-Jähriger wird bei dem Versuch ertappt, einen gestohlenen Luxuswagen zu verkaufen, doch er ist nicht der Dieb. Wurde er zu der Tat gezwungen? Ein Vorbestrafter steht in Verdacht, erneut einen Raubüberfall begangen zu haben. Das Opfer soll den Täter anhand der Stimme identifizieren. Die Polizisten brechen eine Wohnungstür auf, um einen Diabetiker zu retten. Doch statt seiner stoßen sie auf eine unbekannte Frau, halbnackt und verletzt ...
