Auf Streife
Folge 57: Podcast-Peiniger
45 Min.Ab 12
Eine Frau meldet ihren Bruder als vermisst und fürchtet, dass er einen Rachefeldzug plant. Doch die Beamten merken schnell, dass nichts ist, wie es scheint. - Das Auto einer jungen Frau wurde demoliert. Zunächst gerät der Freund ins Visier der Beamten, bis weitere Tatverdächtige ermittelt werden. - Im Zentrum der Ermittlungen um eine verletzte Briefträgerin steht ein Schreiben mit brisantem Inhalt. Hat die Verfasserin die Postbotin angegriffen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick