Familiendrama?! 17-jährige spurlos verschwunden

SAT.1Staffel 13Folge 58vom 01.08.2025
45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Familiendrama?! 17-Jährige spurlos verschwunden: Eine Mutter meldet nach der Arbeit ihre minderjährige Tochter als vermisst. Von den Beamten erfährt sie, dass es in der Nacht einen Polizeieinsatz in ihrem Haus gab - mit Kampf- und Blutspuren. Haben ihr Lebensgefährte und dessen Sohn mit dem Verschwinden der 17-Jährigen zu tun? - In ihrer Waschmaschine findet eine Frau Exkremente vor. Zudem lag vor ihrer Tür eine Aubergine, in die ein Messer gerammt wurde. Was steckt dahinter?

