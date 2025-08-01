Familiendrama?! 17-jährige spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 58: Familiendrama?! 17-jährige spurlos verschwunden
45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Familiendrama?! 17-Jährige spurlos verschwunden: Eine Mutter meldet nach der Arbeit ihre minderjährige Tochter als vermisst. Von den Beamten erfährt sie, dass es in der Nacht einen Polizeieinsatz in ihrem Haus gab - mit Kampf- und Blutspuren. Haben ihr Lebensgefährte und dessen Sohn mit dem Verschwinden der 17-Jährigen zu tun? - In ihrer Waschmaschine findet eine Frau Exkremente vor. Zudem lag vor ihrer Tür eine Aubergine, in die ein Messer gerammt wurde. Was steckt dahinter?
