Haushälterin unter ErpressungsverdachtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 77: Haushälterin unter Erpressungsverdacht
44 Min.Ab 12
Glassplitter im Quark! Perfide Rache einer verärgerten Haushälterin oder hat das finanziell angeschlagene Unternehmerpaar Kunden gegen sich aufgebracht? - Eine Frau beschuldigt ihren Exfreund, ein Verbrecher zu sein! Beweisstück: Ein selbstdurchgeführter Lügendetektortest. - Verzweifelte Hilfeschreie im Wald! Den Beamten läuft fast ein verletzter Mann in Frauenkleidung vor den STW, während zeitgleich eine Schülerin vermisst wird!
