Tochter von Polizist Marc Westerhoven vermisstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 90: Tochter von Polizist Marc Westerhoven vermisst
44 Min.Ab 12
Als Marc Westerhovens Tochter verschwindet, setzen er und seine Kollegen alles daran, die Studentin zu finden. Eine Spur führt zum Unigelände, wo die Beamten ermitteln, dass Hannah eine heimliche Beziehung führte. Hat ihr Liebhaber sie entführt oder ist jemand anderes für ihr Verschwinden verantwortlich? - Die Beamten befreien mit Hilfe der Sanitäter einen Mann, der in seinem Auto festgeklebt wurde. Warum hat man ihm das angetan?
