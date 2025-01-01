Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Ordnungswüterin

SAT.1Staffel 2Folge 107
Die Ordnungswüterin

Die OrdnungswüterinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 107: Die Ordnungswüterin

45 Min.Ab 12

Eine 25-Jährige schmeißt aus Wut die Klamotten ihrer Mitbewohnerin aus dem Fenster. Handelt es sich um einen Racheakt wegen eines lapidaren Verstoßes gegen die Hausregeln? - Der Priester, der sich als Gast in einem Wohnheim des Priesterseminars einquartiert hat, erhält des öfteren Damenbesuch. Das missfällt den anderen Geistlichen. - Ein Paketzusteller wird von zwei Empfängern attackiert. Grund für den Ausraster ist die angebliche Faulheit des Zustellers.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen