Komm Mama wir gehen nach HauseJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 121: Komm Mama wir gehen nach Hause
45 Min.Ab 12
Die Beamten beobachten, wie eine Zehnjährige ihre torkelnde Mutter auf offener Straße stützt. Als sie eingreifen, gerät die Situation außer Kontrolle. - Nach einem Einbruch in einer Eisdiele wird ein 33-Jähriger halbnackt in einer Kühltruhe entdeckt. Angeblich hat er sich dort selbst niedergelegt. - Ein Kind wird von einer Elektrorollstuhlfahrerin angefahren. Werden die Beamten die Unfallflüchtige aufspüren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick