Auf Streife
Folge 124: Erwischt
46 Min.Ab 12
Ein Elfjähriger ruft die Polizei, weil seine lesbische Mutter und ihre Freundin sich zuhause lautstark streiten. Als die Polizisten eintreffen, verlässt der Grund des Streits fluchtartig und um Hilfe bettelnd das Haus. - Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle halten die Beamten zwei zugedröhnte Jungs an. Was die Polizisten dann allerdings im Kofferraum finden, lässt die Situation komplett eskalieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick