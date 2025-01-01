Auf Streife
Folge 127: Die Jobcenter-Heulsuse
46 Min.Ab 12
Eine betrunkene Frau pöbelt Leute im Jobcenter an. Als eine Tunesierin sich der verzweifelten Frau annehmen will, fühlt sich die Pöblerin angegriffen. Die Beamten müssen klären. - Eine 36-Jährige wird von mehreren Männern vor ihrer Haustür belagert. Sie alle haben nur das eine im Sinn: ein Traum-Date mit der Konditorin. - Ein Mann betrinkt sich und fährt in eine Kleingartenkolonie, wo er ein Auto mit Bierflaschen bewirft und einen Rentner mit einer Astschere bedroht.
