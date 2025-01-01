In der Hochzeitsnacht auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 129: In der Hochzeitsnacht auf Abwegen
46 Min.Ab 12
Eine besorgte Anwohnerin vermutet bei ihren Nachbarn häusliche Gewalt und ruft die Polizei. Nach mehrfachem Klingeln öffnet die leicht bekleidete Hausherrin den Beamten und erklärt, dass heute ihre Hochzeitsnacht sei und die Geräusche wohl eher aus einvernehmlichen Aktivitäten herrühren. Als die Polizisten den Einsatzort verlassen wollen, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.
