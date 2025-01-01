Auf Streife
Folge 137: Mann hetzt Hund
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gerufen. Offensichtlich hatten es die Diebe aber nicht auf das Übliche abgesehen. Denn das einzige, was fehlt, ist der Hund der Hauseigentümer. Werden die Beamten das vermisste Tier wiederfinden? In einer Kneipe fliegen die Fäuste zwischen deutschen und türkischen Gästen. Wie kommt es zu der handfesten Auseinandersetzung?
