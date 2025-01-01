Auf Streife
Folge 139: Über den Wolken
46 Min.Ab 12
Ein Flugplatz-Meister bemerkt den Diebstahl eines Sportfliegers und alarmiert den wohlhabenden Besitzer und die Polizei. Der Dieb scheint mit dem Flugzeug über alle Berge zu sein. Kurz darauf setzt die Maschine jedoch wieder zum Landeanflug an. Was und vor allem wer steckt hinter der Tat? Trauriges Ende einer Hochzeitsfeier: Einem 46-jährigen Autohändler und seiner frisch angetrauten 42-jährigen Ehefrau wird das geschenkte Geld aus der Hochzeitsbox gestohlen.
