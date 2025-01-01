Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Über den Wolken

SAT.1Staffel 2Folge 139
Über den Wolken

Über den WolkenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 139: Über den Wolken

46 Min.Ab 12

Ein Flugplatz-Meister bemerkt den Diebstahl eines Sportfliegers und alarmiert den wohlhabenden Besitzer und die Polizei. Der Dieb scheint mit dem Flugzeug über alle Berge zu sein. Kurz darauf setzt die Maschine jedoch wieder zum Landeanflug an. Was und vor allem wer steckt hinter der Tat? Trauriges Ende einer Hochzeitsfeier: Einem 46-jährigen Autohändler und seiner frisch angetrauten 42-jährigen Ehefrau wird das geschenkte Geld aus der Hochzeitsbox gestohlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen