Auf Streife
Folge 144: Lukas hat zugestochen
46 Min.Ab 12
Der 17-jährige Lukas greift die neue Lebensgefährtin seines Vaters mit einem Messer an und verletzt sie schwer. - Ein Förster findet in seinem Wald einen verlassenen PKW und ruft die Polizei. Als sich die Beamten den Wagen anschauen, dringt ein ängstliches Wimmern aus dem Kofferraum... - Die Direktorin einer Realschule ruft die Polizei, da einer ihrer Problemschüler einem 13-Jährigen ein Pornoheft verkauft hat.
