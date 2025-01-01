Auf Streife
Folge 145: Mi Casa es su Casa
46 Min.Ab 12
Ein 45-Jähriger schmeißt eine Grillparty. Als seine Ehefrau mit einem Gast im Schlafzimmer verschwindet, fackelt der Gastgeber nicht lange und greift zur Grillzange. - Während einer standesamtlichen Trauung taucht die Ex-Freundin des Bräutigams auf und behauptet, dass ihre Beziehung zu ihm nicht beendet ist - sie will sogar von ihm schwanger sein! Nach dem schockierenden Geständnis, schnappt sich die zukünftige Braut ein Salutgewehr und geht auf die angebliche Geliebte los.
