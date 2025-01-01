Auf Streife
Folge 146: Inobhutnahme eskaliert
46 Min.Ab 12
Ein Jugendamtsmitarbeiter setzt einen Notruf ab, weil der Vater einer Siebenjährigen bei seinem unangekündigten Besuch ausgeflippt ist. - Vor einem Laden greift eine junge Frau ein Pärchen an, woraufhin diese in das Geschäft fliehen. Was ist da bloß los? - Ein Schüler haut von zuhause ab, nachdem sein Vater ihn wieder einmal versetzt hat. Können die Polizisten ihn aufspüren?
