Auf Streife
Folge 152: Selbsthilfe gegen Raser
45 Min.Ab 12
Ein 15-Jähriger wird dabei erwischt, wie er Sneaker stehlen wollte. Angeblich wurde er kurz zuvor ein Diebstahlopfer und um seine Schuhe beklaut. - Eine 41-Jährige wird auf einem Parkplatz zugeparkt. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, taucht ihr Freund auf und macht sie lautstark dafür verantwortlich. - Ein Rentner randaliert in der Notaufnahme, weil er nach zweistündiger Wartezeit von der Krankenschwester nach Hause geschickt wird, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick