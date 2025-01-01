Auf Streife
Folge 153: Der Schlammfetischist
46 Min.Ab 12
Ein Mann beobachtet aus dem Fenster seines Neubaus, wie ein offensichtlich Wahnsinniger sein Auto mit Schlamm überschüttet. Als die Polizisten ankommen, ist der ebenfalls mit Schlamm bedeckte Mann nicht zu bremsen. - Angeblich hat eine 50-Jährige eine Studentin auf offener Straße attackiert. Als der Ehemann der Verdächtigten hinzukommt, eskaliert die Situation erneut.
