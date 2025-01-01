Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Zwei Promille Sybille

SAT.1Staffel 2Folge 157
Zwei Promille Sybille

Zwei Promille SybilleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 157: Zwei Promille Sybille

45 Min.Ab 12

Eine 18-Jährige wird in einen Unfall verwickelt und hat nicht nur den Schaden, sondern auch einen Fünfjährigen am Hals. - Ein Passant bemerkt einen Obdachlosen, der sich in der Nähe eines Kinderspielplatzes herumtreibt. Als der Mann sich einem spielenden Kind nähert, hält er ihn fest und ruft die Polizei. Zivilcourage oder voreiliges Urteil? - Eine aufgebrachte Katzenhalterin bittet die Polizei um Hilfe, weil ihre Katze von einem Pärchen in einem Hotelzimmer festgehalten wird.

