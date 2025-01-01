Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der mit den Puppen tanzt

SAT.1Staffel 2Folge 161
Der mit den Puppen tanzt

Der mit den Puppen tanztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 161: Der mit den Puppen tanzt

46 Min.Ab 12

Eine Mutter erhält den Notruf ihrer Tochter von einer unbekannten Nummer. Aus Angst um das Mädchen alarmiert sie die Polizei. - Zwei Mittzwanziger liefern sich in einer Wohnung einen blutigen Kampf um Amphetamine. Als die Polizisten einschreiten, reißt die Freundin des Dealers die Drogen panisch an sich und stürmt ins Bad. - An einer Ampel werden die Polizisten Zeuge eines besonders brutalen Beziehungsstreits. Eine Frau flüchtet vor ihrem Freund aus dem Auto.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen