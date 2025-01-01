Auf Streife
Folge 161: Der mit den Puppen tanzt
46 Min.Ab 12
Eine Mutter erhält den Notruf ihrer Tochter von einer unbekannten Nummer. Aus Angst um das Mädchen alarmiert sie die Polizei. - Zwei Mittzwanziger liefern sich in einer Wohnung einen blutigen Kampf um Amphetamine. Als die Polizisten einschreiten, reißt die Freundin des Dealers die Drogen panisch an sich und stürmt ins Bad. - An einer Ampel werden die Polizisten Zeuge eines besonders brutalen Beziehungsstreits. Eine Frau flüchtet vor ihrem Freund aus dem Auto.
