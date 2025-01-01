Auf Streife
Folge 162: (K)ein Coming Out
46 Min.Ab 12
Ein Hausbesitzer vermutet einen Einbrecher und ruft die Polizei. Während der Durchsuchung der Räume können die Beamten einen Mann festnehmen. Doch der angebliche Dieb ist dem Notrufer bekannt. - Nach der Geburtstagsparty einer Siebenjährigen hat sich jemand an dem Kinderplanschbecken und an den Geschenken mit einem Messer zu schaffen gemacht. - Die Beamten werden zu einem Restaurant gerufen, in dem einer Familie Magic Mushrooms unters Essen gemischt wurden.
