Auf Streife
Folge 163: Frau auf der Flucht
46 Min.Ab 12
Eine angefahrene Frau lässt sich nicht ärztlich behandeln, sondern drängt darauf, schnellstmöglich von der Unfallstelle wegzukommen. Wenig später erreicht die Polizisten ein weiterer Notruf aus dem Krankenhaus: Die Frau will wieder flüchten. - Auf einer Beach-Party greift eine Frau zum Pfefferspray und attackiert die Verlobte ihres Ex-Freundes. - Unzucht im Krankenhaus: Ein 29-Jähriger hat Sex mit seiner Freundin. Da flippt der Zimmernachbar aus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick