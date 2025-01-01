Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufofahrer fährt mit Unfallopfer auf Motorhaube weiter

SAT.1Staffel 2Folge 21
45 Min.Ab 12

Eine Passantin ruft die Polizei, da sie ein leerstehendes Auto und einen verletzten älteren Mann auf der Straße entdeckt hat. Offensichtlich ist jemand aus dem Auto geflüchtet und hat den Verletzten einfach zurückgelassen. Dann werden die Beamten zu einem Spielplatz in einer Wohnsiedlung gerufen. Eine Anwohnerin will beobachtet haben, wie ein Mann seinen Hund auf zwei spielende Kinder gehetzt hat und anschließend einfach verschwunden ist.

