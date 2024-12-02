Auf Streife
Folge 22: Tilidinwahn
44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Eine 15-jährige hat versucht, sich mit einem gefälschten Zeugnis an einer neuen Schule einzuschreiben. Die Eltern scheinen an dem Vorfall nicht interessiert und die Schülerin schweigt sich aus. Was steckt hinter dieser Verzweiflungstat? Ein Tumult vor einem Kölner Bordell missfällt dem Betreiber sehr. Vier Frauen protestieren oben ohne mit Plakaten vor seinem Laden gegen "Sex-Sklaverei" und versperren potenziellen Freiern den Weg hinein.
