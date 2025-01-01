Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 25
Folge 25: Bankkaufmann Bello

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden in einen Park gerufen. Zwei Hausfrauen fühlen sich durch einen Mann belästigt, der im Hundekostüm mit Stachelhalsband durch den Park rennt und ihrer Meinung nach der Sado-Maso-Szene zuzuordnen ist. Ist dieser Mann gefährlich oder psychisch krank? Im nächsten Fall eskaliert ein Familienstreit im Supermarkt derart, dass der Filialleiter die Polizei ruft. Und: Die Polizei wird nachts von einer panischen Frau in einen Wald gerufen.

