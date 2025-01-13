Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 33vom 13.01.2025
45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Die Beamten werden gerufen, weil eine Frau von einer Rentnerin beklaut wurde. Die Ermittlungen ergeben, dass die Dame bereits häufiger wegen Diebstahls aufgefallen ist. Was steckt hinter diesen Diebeszügen? Dann wird die Polizei zu einer Schule gerufen, wo ein Mädchen während des Sportunterrichts zusammengebrochen ist. Laut eigener Aussage wird sie von ihrer Mutter und deren Mitbewohnerin seit Wochen dazu gezwungen zu fasten.

