Auf Streife
Folge 68: Die 6-jährige Radfahrerin
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Autounfall gerufen. Eine sechsjährige ist mit ihrem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren, als ihre Mutter für einen kurzen Moment unaufmerksam war. Während das Kind medizinisch versorgt wird, bricht zwischen der Mutter und dem Fahrer des Wagens ein heftiger Streit aus. Im Anschluss kommen die Polizisten einer Frau zu Hilfe, die von zwei Schlägertypen bedroht wird, weil sie ihre Miete nicht zahlen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick