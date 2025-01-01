Zum Inhalt springenBarrierefrei
Audodieb fährt 7-jährige an und begeht Unfallflucht

SAT.1Staffel 2Folge 69
Folge 69: Audodieb fährt 7-jährige an und begeht Unfallflucht

44 Min.Ab 12

Ein Autofahrer fährt eine Siebenjährige an und flüchtet. Während die Polizisten den Unfallort begutachten, wird ihnen ein weiterer Autounfall gemeldet. Diesmal konnte der Unfallverursacher festgehalten werden. Handelt es sich um ein und denselben Täter? Im Anschluss werden die Polizisten zu einem Radiosender gerufen, weil eine selbsternannte Prophetin sich in einer schalldichten Aufnahme-Kabine verschanzt hat, um ihre Botschaft vom nahenden Weltuntergang zu verkünden.

