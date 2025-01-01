Streit um Tanksäule eskaliertJetzt kostenlos streamen
Folge 126: Streit um Tanksäule eskaliert
45 Min.
An einer Tankstelle streiten sich zwei Autofahrer um eine Tanksäule. Ein alltägliches Problem, das die Beteiligten in diesem Fall jedoch nicht so schnell vergessen werden. Ein Autofahrer wird von einem anderen geschnitten, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal gegen einen Baum. Alles deutet auf ein illegales Autorennen hin.
