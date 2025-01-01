Auf Streife
Folge 128: Sprung ins Ungewisse
44 Min.Ab 12
Eine Drag-Queen entdeckt ein Fahrzeug, das offenbar gegen einen Baum gefahren wurde. Von dem Fahrer fehlt jedoch jede Spur... Ein wütender Hausbesitzer bedroht einen Malerlehrling mit einer Glasscherbe. Wie konnte es so weit kommen? Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses fühlt sich durch eine junge Dame gestört, die seit Tagen vor dem Haus kampiert und mit schrägen Liebesliedern ihren Verflossenen zurückerobern will.
