SAT.1Staffel 3Folge 136
45 Min.Ab 12

In einem Park beobachtet eine 16-Jährige einen Mann, der ein kleines Mädchen anspricht und mitnimmt. Aus Angst, dass es sich bei dem Mann um einen Pädophilen handelt, ruft sie die Polizei. - Eine Hausfrau ist sich sicher, dass sie gerade Opfer einer falschen Paketbotin werden sollte und schließt diese im Bad ein. Vor den Beamten beteuert die Frau ihre Unschuld, doch kann sie diese auch beweisen? - Eine Rentnerin wird von drei Jugendlichen ihrer wertvollen Uhr beraubt.

SAT.1
