Auf Streife
Folge 137: Brüderpaar misshandeln Hund
44 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche misshandeln einen Hund und werfen ihn in einen Lichtschacht. Als die Beamten die mutmaßlichen Täter zu Hause aufsuchen, stellen sie fest, dass die Minderjährigen auch vor ihrer eigenen Mutter nicht haltmachen. - In einem Krankenhaus randaliert ein Raucher, weil ihm das Rauchen in den Räumlichkeiten untersagt wurde. Können die Beamten den hartnäckigen Mann unter ihre Kontrolle bringen?
