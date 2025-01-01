Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Brüderpaar misshandeln Hund

SAT.1Staffel 3Folge 137
Brüderpaar misshandeln Hund

Auf Streife

Folge 137: Brüderpaar misshandeln Hund

44 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche misshandeln einen Hund und werfen ihn in einen Lichtschacht. Als die Beamten die mutmaßlichen Täter zu Hause aufsuchen, stellen sie fest, dass die Minderjährigen auch vor ihrer eigenen Mutter nicht haltmachen. - In einem Krankenhaus randaliert ein Raucher, weil ihm das Rauchen in den Räumlichkeiten untersagt wurde. Können die Beamten den hartnäckigen Mann unter ihre Kontrolle bringen?

