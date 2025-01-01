Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Krieg um Omas Wohnung

SAT.1Staffel 3Folge 146
Krieg um Omas Wohnung

Folge 146: Krieg um Omas Wohnung

45 Min.Ab 12

Die Beamten müssen eine Prügelei unter Familienmitgliedern beenden. Was hat die Gemüter überhaupt so erhitzt? - Ein evangelisches Zeltlager wird verwüstet und mit satanischen Symbolen beschmiert. Der Jugendleiter verbürgt sich allerdings für die Unschuld seiner Schützlinge. Zu Recht? - Zwei Araber schlagen auf einen Deutschen ein. Aber hat die Passantin die Situation wirklich richtig gedeutet? - Und: Die Beamten werden von einer verwirrten und bewaffneten Frau in Schach gehalten.

