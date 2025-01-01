Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ramba Zamba in der Hotelbar

SAT.1Staffel 3Folge 153
Folge 153: Ramba Zamba in der Hotelbar

44 Min.Ab 12

In den frühen Morgenstunden müssen die Beamten zwei Hotelgäste zur Besinnung bringen, die sich die Hotelbar zu Eigen gemacht haben. - In einem Puff greifen die Beamten einen neunjährigen Jungen auf, der behauptet dort zu wohnen. Sagt er die Wahrheit? - Ein Jugendlicher versucht einen See in eine Toilette abzupumpen. Doch warum die ganze Mühe? - Und: An einem Spendenstand wird die Spendenbox geklaut. Allerdings macht das Hilfsprojekt auf die Beamten einen dubiosen Eindruck.

