Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der schwarze Bundeswehrsoldat

SAT.1Staffel 3Folge 159
Der schwarze Bundeswehrsoldat

Der schwarze BundeswehrsoldatJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 159: Der schwarze Bundeswehrsoldat

45 Min.Ab 12

Ein Kiosk wird von einem schwarz maskierten Soldaten überfallen, doch vom Täter fehlt jede Spur. Ein Namensschild führt die Beamten auf die richtige Spur. - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch in einer Gartenparzelle gerufen. Doch der vorgefundene Penner behauptet, von der Besitzerin eingeladen worden zu sein. - Während einer Verkehrskontrolle halten die Beamten zwei zugedröhnte Jungs an. Was die Polizisten im Kofferraum finden, lässt die Situation eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen