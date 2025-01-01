Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Nachbarin im Kleiderschrank

SAT.1Staffel 3Folge 24
Die Nachbarin im Kleiderschrank

Die Nachbarin im KleiderschrankJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 24: Die Nachbarin im Kleiderschrank

44 Min.Ab 12

Eine Familie kommt aus dem Urlaub und bemerkt, dass die Terrassentür ihrer Wohnung aufgebrochen ist. Die hinzugerufenen Beamten begehen die Wohnung, um festzustellen, was gestohlen wurde. Als sie im Schlafzimmer ankommen, dringen Geräusche aus dem Kleiderschrank. Hat sich etwa der Einbrecher darin versteckt? Danach sind die Polizisten auf Streife, als sie auf einem Spielplatz zwei Mütter sehen, die auf einen Mann einschlagen. Offenbar hatte dieser zuvor deren Kinder fotografiert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen