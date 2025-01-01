Die Nachbarin im KleiderschrankJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 24: Die Nachbarin im Kleiderschrank
44 Min.Ab 12
Eine Familie kommt aus dem Urlaub und bemerkt, dass die Terrassentür ihrer Wohnung aufgebrochen ist. Die hinzugerufenen Beamten begehen die Wohnung, um festzustellen, was gestohlen wurde. Als sie im Schlafzimmer ankommen, dringen Geräusche aus dem Kleiderschrank. Hat sich etwa der Einbrecher darin versteckt? Danach sind die Polizisten auf Streife, als sie auf einem Spielplatz zwei Mütter sehen, die auf einen Mann einschlagen. Offenbar hatte dieser zuvor deren Kinder fotografiert.
