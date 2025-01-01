Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Streit um genommene Vorfahrt eskaliert

SAT.1Staffel 3Folge 30
Streit um genommene Vorfahrt eskaliert

Streit um genommene Vorfahrt eskaliert

Auf Streife

Folge 30: Streit um genommene Vorfahrt eskaliert

44 Min.Ab 12

Die Polizisten fahren gerade Streife, als sie mitten auf der Straße einen heftigen Streit zwischen zwei Autofahrern beobachten. Einer der Männer scheint eine Verletzung am Auge zu haben. Was ist passiert? Im Anschluss ruft eine hochschwangere Frau die Polizei zu ihrem Haus. Eine Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Mann ist eskaliert. Gelingt es den Beamten, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln?

