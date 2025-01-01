Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Fieber im Pumakäfig

SAT.1Staffel 3Folge 37
Fieber im Pumakäfig

Fieber im PumakäfigJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 37: Fieber im Pumakäfig

44 Min.Ab 12

Eine Vermieterin meldet der Polizei, dass aus der Wohnung ihres Mieters Verwesungsgeruch dringt. Dank eines Zweitschlüssels gelangen die Beamten in die Wohnung. Was werden sie dort vorfinden? Im Anschluss müssen die Polizisten einen Fußballschiedsrichter aus einer Umkleidekabine befreien. Er wurde eingeschlossen und seine Kleidung ist weg. Der erleichterte Mann weiß nicht, wer ihm das angetan hat und hofft jetzt auf die Hilfe der Beamten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen