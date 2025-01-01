Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden auf einen Spielplatz gerufen, wo zwei Familienväter einen vorbestraften Kinderschänder im Würgegriff halten. Angeblich hat der Mann ihre spielenden Kinder beobachtet. Haben die beiden Männer richtig gehandelt? Im Anschluss müssen die Polizisten auf einem Flohmarkt zwei Verkäuferinnen trennen, die aufeinander einprügeln. Werden sie den Grund für die Auseinandersetzung herausfinden und die Frauen beruhigen?

