Auf Streife
Folge 52: Der Schlammfetischist
44 Min.Ab 12
Ein Mann beobachtet aus dem Fenster seines Neubaus, wie ein offensichtlich Wahnsinniger sein Auto mit Schlamm überschüttet. Als die Polizisten ankommen, ist der ebenfalls mit Schlamm bedeckte Mann nicht zu bremsen. Was ist der Grund für seine Aktion? Danach vermutet ein Hausbesitzer einen Einbrecher in seinen Räumen und ruft die Polizei. Während der Durchsuchung können die Beamten einen Mann festnehmen. Doch der angebliche Dieb ist dem Notrufer durchaus bekannt ...
