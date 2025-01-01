Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Giftmüll

SAT.1Staffel 3Folge 66
Giftmüll

Auf Streife

Folge 66: Giftmüll

44 Min.Ab 12

Eine Jugendliche trinkt aus einem Trinkpäckchen, das sie aus dem Müllcontainer eines Supermarktes gefischt hat und bekommt heftige Magenkrämpfe. Der Verdacht wird laut, dass der Filialleiter den Müll vergiftet hat, um Obdachlose fernzuhalten. Stimmen diere Anschuldigungen? - Später weigert sich der Gast eines Fitnessstudios, das gegen ihn ausgesprochene Hausverbot zu befolgen. Als die Beamten den Mann aus dem Studio entfernen wollen, rastet dieser aus.

