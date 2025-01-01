Auf Streife
Folge 66: Giftmüll
44 Min.Ab 12
Eine Jugendliche trinkt aus einem Trinkpäckchen, das sie aus dem Müllcontainer eines Supermarktes gefischt hat und bekommt heftige Magenkrämpfe. Der Verdacht wird laut, dass der Filialleiter den Müll vergiftet hat, um Obdachlose fernzuhalten. Stimmen diere Anschuldigungen? - Später weigert sich der Gast eines Fitnessstudios, das gegen ihn ausgesprochene Hausverbot zu befolgen. Als die Beamten den Mann aus dem Studio entfernen wollen, rastet dieser aus.
