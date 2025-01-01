Auf Streife
Folge 69: Blutrache
44 Min.Ab 12
Die Polizisten müssen eine Schlägerei vor einem Jugendzentrum beenden. Dort haben zwei ältere Teenager einen 14-Jährigen krankenhausreif geprügelt. Während das schwerverletze Opfer in die Uniklinik gebracht wird, versuchen die Beamten der Sache auf den Grund zu gehen. Wenig später rettet ein Autofahrer seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto, bevor dieses vollständig in Flammen aufgeht. Wie konnte es zu dem Brand kommen?
