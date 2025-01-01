Auf Streife
Folge 79: Langfinger in Gefahr
44 Min.Ab 12
Die Beamten müssen einen Jugendlichen aus den Klauen zweier Diebe befreien, die ihm gerade einen Finger abschneiden wollen. Wie konnte der 15-Jährige in so eine gefährliche Situation geraten? Später klagt ein Schüler auf der Toilette der Schule über ein starkes Brennen im Hals und Luftnot. Die Lehrerin vermutet, dass der Junge von Mitschülern "vergiftet" wurde, doch das angebliche Opfer schweigt beharrlich. Was verheimlicht der Junge den Beamten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick