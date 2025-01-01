Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 79
44 Min.Ab 12

Die Beamten müssen einen Jugendlichen aus den Klauen zweier Diebe befreien, die ihm gerade einen Finger abschneiden wollen. Wie konnte der 15-Jährige in so eine gefährliche Situation geraten? Später klagt ein Schüler auf der Toilette der Schule über ein starkes Brennen im Hals und Luftnot. Die Lehrerin vermutet, dass der Junge von Mitschülern "vergiftet" wurde, doch das angebliche Opfer schweigt beharrlich. Was verheimlicht der Junge den Beamten?

