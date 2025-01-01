Auf Streife
Folge 95: Blitzmarathon
45 Min.Ab 12
Ein Polizist an einem mobilen Radargerät ruft seine Kollegen, weil sich drei Jugendliche bereits mehrfach in obszönen Posen haben blitzen lassen und ein Verkehrsrisiko darstellen. Werden die Beamten das Trio finden? - Ein Spaziergänger zeigt ein Punker-Pärchen wegen "Wildcampens" an. Bei der Klärung des Sachverhalts machen die Beamten in Campingwagen der beiden eine unerwartete Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick