Auf Streife
Folge 96: Der 60. Geburtstag
45 Min.Ab 12
Eine Familie ruft die Polizei, um eine Ruhestörung zu melden. Die Nachbarn über ihnen feiern mitten in der Woche eine wilde Party. Als die Beamten vor Ort eintreffen, erwartet sie eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet haben. - Ein 76-jähriger Ehemann sperrt seine Frau zu Hause ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Was hat den Mann zu dieser Tat bewegt?
