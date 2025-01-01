Auf Streife
Folge 112: Der Nachbar wars
44 Min.Ab 12
Ein Rentner soll auf eigene Faust die Ruhestörung der Nachbarn beendet haben. Doch der beschuldigte Täter weiß von nichts. - Aus Wut über die eingeladene Ex lässt eine 34-Jährige ihren Bräutigam vor dem Traualtar stehen und feiert halbbekleidet auf einer Kneipentheke. - Allgemeine Verkehrskontrolle: Eine Mutter reagiert aggressiv auf die Fragen der Polizisten. Ein Drogenschnelltest lässt die junge Frau komplett ausrasten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick