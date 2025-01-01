Auf Streife
Folge 113: Arachnophobia
46 Min.Ab 12
Ein lautstarker Ehestreit am Busbahnhof wird von den Polizisten unterbrochen. Offenbar ist der Auslöser ein Koffer mit krabbelndem Inhalt. - Ein 14-Jähriger wird von den Polizisten am Arbeiterstrich aufgegabelt. Er gibt an, dass er das Geld für die Kur seiner Mutter benötigt. Wer ist der Initiator der Idee? - Ein 63-Jähriger bringt ein Souvenir aus dem Urlaub mit: Eine Pistole. Das missfällt seinerTochter, die gelegentlich ihren Sohn in seine Obhut gibt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick