SAT.1 Staffel 4 Folge 116
Folge 116: Mi casa es su casa

46 Min. Ab 12

Ein 45-Jähriger schmeißt eine Grillparty. Als seine Ehefrau mit einem Gast im Schlafzimmer verschwindet, fackelt er nicht lange und greift zur Grillzange. - Ein geparktes Auto in einer Wohnsiedlung erweckt die Aufmerksamkeit einer 48-Jährigen. Sie vermutet Einbrecher in der Gegend. Doch in dem Auto sind ihr nicht ganz unbekannte Personen zu Gange. - Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil sie vermutet, dass ihr Sohn in der Schule eingesperrt wurde. Doch wer steckt dahinter?

