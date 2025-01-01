Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf dem Bauernhof ist der Teufel los

SAT.1Staffel 4Folge 130
Auf dem Bauernhof ist der Teufel los

Auf dem Bauernhof ist der Teufel losJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 130: Auf dem Bauernhof ist der Teufel los

45 Min.Ab 12

Im Stall eines Bauernhofes nächtigen zwei 17-Jährige. Als der nichtsahnende Bauer eintrifft, flippt er völlig aus. - Eine 40-Jährige findet einen abgetrennten Schafskopf auf ihrem Autodach. Sie ist sich sicher, dass es die Nachbarn waren. - Ein kleines Känguru verwüstet das Wohnzimmer eines 33-Jährigen. Offensichtlich haust es dort schon etwas länger. Dem Mann ist das angeblich nicht bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen