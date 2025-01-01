8-Jähriger versetzt Eltern in Angst und SchreckenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 131: 8-Jähriger versetzt Eltern in Angst und Schrecken
46 Min.Ab 12
Ein achtähriger Schüler haut von zuhause ab, nachdem sein Vater ihn wieder einmal versetzt hat. Können die Polizisten ihn aufspüren? Eine 35-jährige Verkäuferin ist zuhause, als ein Einbrecher mit dem EC-Karten-Trick versucht, ihre Haustür aufzubrechen. Als sie ihn überrascht, flüchtet der Dieb und vergisst, sein Einbruchwerkzeug einzustecken.
