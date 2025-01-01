Auf Streife
Folge 133: Schmierige Angelegenheit
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Essenschlacht am Imbiss gerufen. Was ist dort passiert? - Die Polizisten finden einen demolierten Zigarettenautomaten und einen verprügelten Zeugen vor. Der Täter ist flüchtig - doch er hat seine EC-Karte im Automaten vergessen. - Eine Siebenjährige ist alleine zu Hause und weint so fürchterlich, dass die Nachbarin die Polizei alarmiert. - Ein harmloser Auffahrunfall lässt einen Rentner auffliegen. Er betreibt ein illegales Privat-Taxi.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick